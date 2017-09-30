Карточки избирателя должны быть получены к 30 сентября

Согласно закону, избиратель не менее, чем за 15 дней до выборов должен получить карточку избирателя, которая высылается на бумажном носителей по адресу его проживания, указанном в Регистре народонаселения, или в электронном виде на адрес его электронной почты, если адрес лица на почтовом портале @eesti.ee перенацелен на его повседневный э-почтовый адрес.

Председатель Таллинской городской избирательной комиссии Тоомас Сепп напомнил, что карточка избирателя носит исключительно информативный характер и брать ее с собой на избирательный участок не нужно. На ней указаны место и время голосования и номер телефона избирательного участка. Получение карточки подтверждает, что избиратель занесен в списки для голосования.

Если избиратель к 30 сентября карточку не получил, следует обращаться прямо в Регистр народонаселения по телефону 612 4444.

Если в карточке допущена ошибка, рекомендуется обращаться в районную управу по месту жительства:

в Хааберсти — ул. Эхитаяте, 109а, тел. 640 4816 или 640 4815

в Кесклинн — ул. Нунне,18, тел. 645 7855

в Кристийне — ул. Тулика, 33b, тел. 645 7127

в Ласнамяэ — ул. Палласти,54, тел. 645 7730, 645 7733 или 645 7943

в Мустамяэ — ул. Таммсааре, 135, тел. 645 7512, 645 7515 или 645 7500

в Нымме — ул. Валдеку, 13, тел. 645 7318 или 645 7313

в Пирита — ул. Клоостри, 6, тел. 645 7641

в Пыхья-Таллинне — ул. Нийне,2, тел. 645 7057 или 645 7055.

Отделы Регистра народонаселения в районных управах обслуживают жителей в рабочие дни, а также во время выборов. Данные о своем месте жительства можно проверить и на портале eesti.ee.