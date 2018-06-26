26.06.2018, 12:10

"Картина, от которой хочется плакать". Новая традиция: за алкоголем в Латвию — вместе с детьми

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Грете Пыллусте
Грете Пыллусте
EST 19
"Картина, от которой хочется плакать". Новая традиция: за алкоголем в Латвию — вместе с детьми
Lapsel endal tõenäoliselt pole vahet, kas ta istub siidrikasti või näiteks majapidamispaberi rullide otsas. Ent täiskasvanul on sellist "perepilti" siiski veidi võõrastav vaadata.Ago Tammik

Разумеется, в преддверии Ивановой ночи продажа алкоголя на южной границе шла полным ходом. Неожиданностью стало то, что везти нагруженные алкоголем тележки родителям помогли несовершеннолетние дети, пишет Eesti Päevaleht.

Бизнес на эстонско-латвийской границе процветает, а оборот алкогольных складов Северной Латвии растет в одном темпе с повышением алкогольных акцизов в Эстонии. Кажется, тенденция покупать спиртное у южных соседей продолжает набирать обороты. Но привлечение к покупке алкоголя подрастающего поколения — что-то новенькое!

По словам руководителя Союза родителей Эстонии Айвара Халлера, проблема кроется в государственной политике и алчности промышленников, свою роль играют и произошедшие культурные перемены.

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