"Картина, от которой хочется плакать". Новая традиция: семейная поездка в Латвию включает в себя и посещение алкогольного магазина

Бизнес на эстонско-латвийской границе процветает, а оборот алкогольных складов Северной Латвии растет в одном темпе с повышением алкогольных акцизов в Эстонии. Кажется, тенденция покупать спиртное у южных соседей продолжает набирать обороты. Но привлечение к покупке алкоголя подрастающего поколения — что-то новенькое!

По словам руководителя Союза родителей Эстонии Айвара Халлера, проблема кроется в государственной политике и алчности промышленников, свою роль играют и произошедшие культурные перемены.