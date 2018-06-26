"Картина, от которой хочется плакать". Новая традиция: семейная поездка в Латвию включает в себя и посещение алкогольного магазина

Разумеется, в преддверии Ивановой ночи продажа алкоголя на южной границе шла полным ходом. Неожиданностью стало то, что везти нагруженные алкоголем тележки родителям помогли несовершеннолетние дети, пишет Eesti Päevaleht.
Бизнес на эстонско-латвийской границе процветает, а оборот алкогольных складов Северной Латвии растет в одном темпе с повышением алкогольных акцизов в Эстонии. Кажется, тенденция покупать спиртное у южных соседей продолжает набирать обороты. Но привлечение к покупке алкоголя подрастающего поколения — что-то новенькое!
По словам руководителя Союза родителей Эстонии Айвара Халлера, проблема кроется в государственной политике и алчности промышленников, свою роль играют и произошедшие культурные перемены.