КАРТА: Водителей не останавливает ничто — в прошлом году на переездах сбили 55 шлагбаумов

На железнодорожных переездах, где водители должны быть особенно бдительными, в прошлом году сбили 55 шлагбаумов. Больше всего пришлось ремонтировать шлагбаумы в Таллинне на переезде Тонди. Но это не все: Eesti Raudtee приходится ремонтировать и те шлагбаумы, которые ломают намеренно.

В 2017 году имело место 55 случаев, когда сбивали шлагбаум в инфраструктуре AS Eesti Raudtee. "Один из самых проблемных переездов — в Тонди, с которым было связано 11 случаев, за ним следовал Нымме с 6 случаями и потом уже Лаагри с 4 случаями", — перечислила руководитель по коммуникации Eesti Raudtee Моника Кальюсаар.

Eesti Raudtee отдельно рассматривает и случаи, которые классифицируются как вандализм, когда злонамеренно сбивают шлагбаумы или ломают их вручную.