08.04.2018, 17:30
КАРТА: Водителей не останавливает ничто — в прошлом году на переездах сбили 55 шлагбаумов
Иллюстрация: Хелери Курис
На железнодорожных переездах, где водители должны быть особенно бдительными, в прошлом году сбили 55 шлагбаумов. Больше всего пришлось ремонтировать шлагбаумы в Таллинне на переезде Тонди. Но это не все: Eesti Raudtee приходится ремонтировать и те шлагбаумы, которые ломают намеренно.
В 2017 году имело место 55 случаев, когда сбивали шлагбаум в инфраструктуре AS Eesti Raudtee. "Один из самых проблемных переездов — в Тонди, с которым было связано 11 случаев, за ним следовал Нымме с 6 случаями и потом уже Лаагри с 4 случаями", — перечислила руководитель по коммуникации Eesti Raudtee Моника Кальюсаар.
Eesti Raudtee отдельно рассматривает и случаи, которые классифицируются как вандализм, когда злонамеренно сбивают шлагбаумы или ломают их вручную.
Шлагбаумы на переездах во многих местах перестроены, чтобы каждый раз, получая удар от автомобиля, не ломалась вся система. Если при сбивании шлагбаума возможно использовать тот же шлагбаум, то его восстановление стоит как минимум 120 евро, а если шлагбаум требуется заменить, ущерб уже в десять раз больше. В год на ремонт сломанных из-за небрежности шлагбаумов уходит более 10 000 евро.
После произошедшего на переезде Кулна тяжелого столкновения поезда и грузовика правление Eesti Raudtee принвло решение оснастить все железнодорожные переезды Эстонии светофорами и шлагбаумами, что для предприятия в свою очередь означает дополнительную работу, расходы и привлечение дополнительных ресурсов при ликвидации повреждений.