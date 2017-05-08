КАРТА: В Таллинне появятся предупреждающие о карманниках пиктограммы

Грядущее лето ознаменуется праздником песни и танца, а также председательством Эстонии в Совете ЕС, поэтому о том, чтобы не дать ворам заработать себе на хлеб, компетентные органы задумываются уже сейчас, пишет Eesti Päevaleht.

Так, Кесклиннаская управа (именно в центре города происходит больше всего краж — см. таблицу) при участии полиции планирует нанести на улицы города предупреждающие надписи.

Graafik: Olga Kostap

Автор идеи — руководитель Кесклиннаского полицейского отделения Кайдо Саарнийт — говорит, что благодаря различным подобного рода мерам его берлинским собратьям по должности удалось снизить преступность на десятки процентов. ”Новый метод мы внедряем, принимая во внимание праздник танца и песни, который пройдет этим летом, а также председательство Эстонии в ЕС и туристов, которые приезжают к нам каждое лето”, — сказал он.

Саарнийт обратился с предложением в районную управу, которая его поддержала. ”Опыт других стран показывает, что нанесенные на улицы и дороги пиктограммы способствуют внимательности людей и усложняют карманникам жизнь”, — отметил старейшина района Таави Пукк.

Первые предупреждения появятся на улицах города уже в течение нескольких недель. Скорее всего, пиктограмма будет иметь треугольную форму, надписи будет сделаны на эстонском и английском языках.