До административной реформы в Эстонии насчитывалось 30 городов и 183 волостей, то есть в общей сложности 213 центров самоуправлений, которые были распределены между 15 уездами. В результате объединения количество волостей уменьшится, а границы уездов немного изменятся.

До административное реформы в Эстонии было 16 самоуправлений, в которых насчитывается более чем 11 000 жителей. В результате реформы возникнет как минимум 27 таких самуправлений.

Если ранее самой большой по численности являлась волость Виймси с 19 000 жителей, то после объединения ею станет волость Сааремаа с 32 000 жителей. Волость Сааремаа станет и самой большой по площади.

Возникнет и еще несколько больших волостей: например, волость Валга с 17 000 жителей и волость Эльва с 15 000 жителей. Волость Пыльва расширится до 14 400 (ранее было 9500) жителей, волость Вильянди до 14 000 (ранее — 9200), волость Йыгева до 14 000 (ранее 4400), волость Тори до 12 000 (ранее всего 2000) и другие.

Из городов вырастут, к примеру, Хаапсалу (с 10 000 до 13 600) и Пайде (с 8300 до 11 000).

Смотрите карту: