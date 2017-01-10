До административное реформы в Эстонии было 16 самоуправлений, в которых насчитывается более чем 11 000 жителей. В результате реформы возникнет как минимум 27 таких самуправлений.
Если ранее самой большой по численности являлась волость Виймси с 19 000 жителей, то после объединения ею станет волость Сааремаа с 32 000 жителей. Волость Сааремаа станет и самой большой по площади.
Возникнет и еще несколько больших волостей: например, волость Валга с 17 000 жителей и волость Эльва с 15 000 жителей. Волость Пыльва расширится до 14 400 (ранее было 9500) жителей, волость Вильянди до 14 000 (ранее — 9200), волость Йыгева до 14 000 (ранее 4400), волость Тори до 12 000 (ранее всего 2000) и другие.
Из городов вырастут, к примеру, Хаапсалу (с 10 000 до 13 600) и Пайде (с 8300 до 11 000).
Смотрите карту: