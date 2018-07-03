03.07.2018, 21:29

КАРТА: Улицы Юурдевео и Тюри закрываются на ремонт

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rus.delfi.ee
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КАРТА: Улицы Юурдевео и Тюри закрываются на ремонт
Foto: Tallinna Kesklinna Valitsus

9 июля начинается ремонт улицы Юурдевео на отрезке между Пярнуским шоссе и улицей Тюри и ремонт улицы Тюри, на отрезке между улицами Юурдевео и Саку, сообщает управа Кесклинна.

”Цель работ — создание новых пешеходных дорожек и велосипедных полос, а также реконструкция проезжей части и реорганизация движения. В результате работ жизнь пешеходов, велосипедистов и других участников движения станет более удобной и безопасной. Кроме этого, будут созданы новые парковочные места, будет решен вопрос отвода дождевых вод и благоустроены зеленые зоны”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В ходе работ по реконструкции улицы Юурдевео будет создана заасфальтированная проезжая часть с односторонним движением и велосипедными дорожками. По обеим сторонам улицы будут построены пешеходные дорожки. Кроме этого, будут созданы 27 парковочных мест.

Чтобы успокоить движение на перекрестках улицы Юурдевео с улицами Тюри, Кауба и Кеава будут построены приподнятые перекрестки, а перед зданием по адресу Тюри, 5 будет создан дорожный холмик. На улице Тюри будет построена заасфальтированная проезжая часть с двухсторонним движением и 86 парковочных мест. По обеим сторонам улицы Тюри будут также построены пешеходные дорожки.

На улицах Юурдевео и Тюри на пешеходных переходах будет установлено специальное освещение, а для слабовидящих установят специальные плиты. На улицах также будет установлено LED-освещение.

Кроме дорожных работ на улице Тюри с помощью финансирования со стороны AS Tallinna Vesi будут отремонтированы водопроводные трубы и канализация.

”На время ремонтных работ улицы будут закрыты для движения. Местным жителям и предприятиям будет обеспечен доступ к зданиям. Просим следовать временным дорожным знакам и приносим извинения за временные неудобства”, — отметил Свет.

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В ходе работ будет также приведена в порядок территория перед историческим зданием станции ”Таллинн-Вяйке”, а для легковых автомобилей и такси будет создана парковка.
Ремонтные работы должны быть завершены к концу сентября 2018 года. Работы осуществляет фирма YIT Infra Eesti AS. Стоимость работ 1,7 миллиона евро.

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