КАРТА: Улицы Юурдевео и Тюри закрываются на ремонт

9 июля начинается ремонт улицы Юурдевео на отрезке между Пярнуским шоссе и улицей Тюри и ремонт улицы Тюри, на отрезке между улицами Юурдевео и Саку, сообщает управа Кесклинна.

”Цель работ — создание новых пешеходных дорожек и велосипедных полос, а также реконструкция проезжей части и реорганизация движения. В результате работ жизнь пешеходов, велосипедистов и других участников движения станет более удобной и безопасной. Кроме этого, будут созданы новые парковочные места, будет решен вопрос отвода дождевых вод и благоустроены зеленые зоны”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В ходе работ по реконструкции улицы Юурдевео будет создана заасфальтированная проезжая часть с односторонним движением и велосипедными дорожками. По обеим сторонам улицы будут построены пешеходные дорожки. Кроме этого, будут созданы 27 парковочных мест.

Чтобы успокоить движение на перекрестках улицы Юурдевео с улицами Тюри, Кауба и Кеава будут построены приподнятые перекрестки, а перед зданием по адресу Тюри, 5 будет создан дорожный холмик. На улице Тюри будет построена заасфальтированная проезжая часть с двухсторонним движением и 86 парковочных мест. По обеим сторонам улицы Тюри будут также построены пешеходные дорожки.