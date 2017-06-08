КАРТА: Свиная чума захватила почти всю Эстонию

Тот факт, что смертельная эпидемия африканской чумы свиней останется в Эстонии надолго, стал для причастных лиц частью повседневности, и конца пока не видно, пишет Maaleht.

Много вопросов вызывает география распространения эпидемии. Примечательно, что добравшись до Южной Эстонии, она не распространилась равномерно дальше, а быстро дошла до севера и только потом стала двигаться в сторону запада. Также непонятно, каким образом ей удалось ”совершить скачок” до Сааремаа, которому до этого удавалось сохранять чистоту. Поговаривают даже о злонамеренном заражении.

Kitsendustega tsoonid Balti riikides ja Poolas seisuga 28. aprill. Sinine ala – I ehk puhvertsoon. Helepunane ala – II tsoon (leiud metssigadel). Tumepunane ala – III tsoon (leiud kodusigadel).

Заместитель гендиректора Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда говорит, что в лесах свиная эпидемия распространяется за год на 20 км, поэтому совершенно ясно, что причиной более быстрого распространения или существенных скачков является человеческая деятельность.

„Нарушение требований перевозки корма, продуктов животного происхождения, подстилочного материала, нарушение требований биологической безопасности в животноводстве или при ведении охоты”, — перечисляет возможные причины Калда.

Хотя охотники и отмечают уменьшение поголовья кабанов в Южной и Центральной Эстонии, Калда говорит, что взятые у диких свиней пробы все реже показывают возбудителей эпидемии.

Kaardil on kollasega märgitud kõik leitud katkujuhud alates 2014. aastast tänavu 2. juunini, punasega on märgitud tänavu mais positiivse tulemuse andnud proovid.

Что станет с эпидемией в дальнейшей перспективе, зависит, по словам специалиста, во многом от работы ученых. ”Без умения предотвратить распространение вируса в природе, не приходится наедятся и на ослабление нынешних требований, действующих на фермах”, — говорит Калда.

„Эпидемия останется в Эстонии еще на долгие годы, — говорит он. — Никто из нас не может позволить себе быть небрежным, если мы хотим ослабить нынешние ограничения и улучшить возможности для ведения торговли”, — резюмирует он.