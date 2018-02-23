23.02.2018, 11:10

КАРТА: Среди стран с наименьшим уровнем коррупции Эстония на 21 месте

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rus.delfi.ee
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КАРТА: Среди стран с наименьшим уровнем коррупции Эстония на 21 месте
yle.fi

Эстония заняла 21 место среди стран с самым низким уровнем коррупции в мире. Это стало известно из опубликованного вчера ежегодного рейтинга, составленного организацией Transparency International.

Индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index) — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю распространённости коррупции в государственном секторе. Индекс рассчитывается по методике, основанной на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса, сообщает YLE.

На первом месте — Новая Зеландия, на втором — Дания. Финляндия разделила третье место с Норвегией и Швейцарией.

Эстония в рейтинге занимает 21 место, Украина — 130, а Россия — 135.

В тройку наиболее коррумпированных стран вошли Сирия, Судан и Сомали.

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