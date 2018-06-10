КАРТА: Со среды в Таллинне закрывается перекресток улицы Ыйсмяэ и Палдиского шоссе, остановка Синилилле переносится

С 13 июня до 13 июля, в связи с реконструкцией развязки в Хааберсти, закрывается для транспорта перекресток улицы Ыйсмяэ и Палдиского шоссе.

Объезд в сторону улицы Эхитаяте и улицы Раннамыйза будет происходить по улице Ыйсмяэ. Движение в сторону центра будет открыто по виадуку. Автобусы, следующие по улице Ыйсмяэ в сторону центра города будут направлены по улице Эхитаяте на Палдиское шоссе.

Водителей и пешеходов просят руководствоваться временными дородными знаками и, учитывая ограничения и возможные заторы, запасаться временем на поездки.

Фото: Раэпресс

Временно меняется и местонахождение остановки Синилилле.

На указанный промежуток времени остановка автобусов линий 4, 21A, 22, 42, 43, 46 и 47 Синилилле переносится на одноименную остановку на внутренней дуге Ыймяэского круга.