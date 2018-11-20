КАРТА: Смотрите, какие страны не поддерживают миграционный договор ООН

На данный момент в мире восемь стран не поддерживают глобальный договор о миграции. Шесть них являются членами Евросоюза.
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Телефонные мошенники вновь активизировались! Ни в коем случае не принимайте звонки с этих номеров и не перезванивайте
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Яна Тоом: правительственный кризис показывает, как пренебрежительно Кая Каллас относится к демократии
20.11.2018
Топливная разведка: журналистская рота обнаружила в Таллинне ”дешевый” бензин и картографировала для вас свою операцию!
20.11.2018
Трамп имел связь с порнозвездой. Они судились. Теперь актриса-эстонка обвиняет адвоката порнозвезды в насилии
20.11.2018
ФОТО и ВИДЕО: Погибшими в пожаре в Вильяндимаа оказались 97-летняя женщина и ее сыновья. Местные описывают их как приветливых и спокойных людей
20.11.2018
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Logistik-klienditeenindaja
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018
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Forwarderi operaator / võsagiljotiini operaator
MARREK PUIT OÜ
Tähtaeg: 04.12.2018
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Prantsuse keele oskusega müügiassistent
PALMAKO AS
Tähtaeg: 04.12.2018
Касса по безработице отправила людей на курсы, но не факт, что потом они получат работу. "Ни трудовых договоров, ни стажа, ни медстраховки нам не светит"
20.11.2018
”Мы сейчас ходим на курсы от Кассы по безработице по специальности ”tugiisik”, — рассказывает группа обратившихся в редакцию "МК-Эстония" женщин. — То есть после их окончания мы будем опорными лицами для инвалидов. При этом только недавно выяснилось, что работу в Ида-Вирумаа по этой специальности найти очень сложно.
Сайт по поиску авиабилетов и отелей momondo.ee опубликовал результаты пятого ежегодного исследования, которые помогут жителям Эстонии сократить бюджет путешествий в любимые города. Оказалось, что бронируя билеты по Европе за 31 день до вылета, можно сэкономить до 24%, а на международные направления, при покупке за 55 дней — до 19%.
От радиатора требуется немногое: чтобы грел хорошо и был безопасен. Исходя из этих простых требований и выбирается прибор. В продаже имеется несколько видов радиаторов отопления, которые отличаются формой, материалом и техническими характеристиками. Геометрия и материал, из которого он изготовлен, влияют на его мощность (теплоотдачу).