КАРТА: Смотрите, как в районе улицы Гонсиори с февраля изменится схема движения

С понедельника, 5 февраля, начинаются дорожные работы на улице Тюрнпуу и на участке улицы Лаагна от перекрестка с улицей Гонсиори до перекрестка с улицей Вильмса, из-за чего в этом районе меняется организация движения.

Участники движения, направляющиеся с улицы Лаагна к автобусной станции и Тартускому шоссе, поедут в объезд по улице Лубья. Движение по улице Гонсиори не меняется, и с улицы Лаагна можно будет повернуть направо, на улицу Гонсиори.

С улицы Тюрнпуу можно будет выехать на улицу Лаагна по улицам Вильмса и Везивярава в направлении Торупиллиского "Сельвера", или по улицам Вильмса и Лубья. На улице Тюрнпуу во время работ открытым останется один ряд в сторону улицы Лаагна. Объезд возможен по улице Лаулупео, или же по Петербургской, либо по Нарвскому шоссе.

Участников движения, в том числе и пешеходов, просят строго соблюдать требования средств организации движения и учитывать, что из-за нарушения обычного порядка движения для проезда и прохода может потребоваться больше времени. Временная организация движения будет действовать до 26 мая.