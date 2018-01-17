17.01.2018, 13:41

КАРТА: Смотрите, как в районе улицы Гонсиори с февраля изменится схема движения

 (2)
rus.delfi.ee
EST
КАРТА: Смотрите, как в районе улицы Гонсиори с февраля изменится схема движения
Foto: Helena Pass

С понедельника, 5 февраля, начинаются дорожные работы на улице Тюрнпуу и на участке улицы Лаагна от перекрестка с улицей Гонсиори до перекрестка с улицей Вильмса, из-за чего в этом районе меняется организация движения.

Участники движения, направляющиеся с улицы Лаагна к автобусной станции и Тартускому шоссе, поедут в объезд по улице Лубья. Движение по улице Гонсиори не меняется, и с улицы Лаагна можно будет повернуть направо, на улицу Гонсиори.

С улицы Тюрнпуу можно будет выехать на улицу Лаагна по улицам Вильмса и Везивярава в направлении Торупиллиского "Сельвера", или по улицам Вильмса и Лубья. На улице Тюрнпуу во время работ открытым останется один ряд в сторону улицы Лаагна. Объезд возможен по улице Лаулупео, или же по Петербургской, либо по Нарвскому шоссе.

Участников движения, в том числе и пешеходов, просят строго соблюдать требования средств организации движения и учитывать, что из-за нарушения обычного порядка движения для проезда и прохода может потребоваться больше времени. Временная организация движения будет действовать до 26 мая.

Читайте также:
209 000€
Kiili vald, Часть дома
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
160 000€
Tallinn, Квартира
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
190 000€
Tallinn, Дом
139 000€
Tallinn, Квартира
166 000€
Tallinn, Дача
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
149 000€
Tallinn, Квартира
279 900€
Tallinn, Квартира
249 900€
Harku vald, Квартира
259 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии