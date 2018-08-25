25.08.2018, 11:02

КАРТА: Смотрите, где сегодня загорятся Древние огни и какие культурные программы пройдут рядом с вами

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rus.delfi.ee
EST 7
Harjumaa

Сегодня по всей Эстонии, на морском побережье и не только, разожгут тысячи костров по случаю Ночи древних огней. Ниже смотрите, какие мероприятия в рамках этого праздника пройдут в разных уголках Эстонии. Ниже выберите свой уезд и получите полную картину!

Tallinn Hockey weekend
Harjumaa
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