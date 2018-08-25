Сегодня по всей Эстонии, на морском побережье и не только, разожгут тысячи костров по случаю Ночи древних огней. Ниже смотрите, какие мероприятия в рамках этого праздника пройдут в разных уголках Эстонии. Ниже выберите свой уезд и получите полную картину!
25.08.2018, 11:02
КАРТА: Смотрите, где сегодня загорятся Древние огни и какие культурные программы пройдут рядом с вами(20)
- 1.Harjumaa
- 2.Hiiumaa
- 3.Saaremaa
- 4.Läänemaa
- 5.Lääne-Virumaa
- 6.Pärnumaa
- 7.Raplamaa
- 8.Jõgevamaa
- 9.Tartumaa
- 10.Valgamaa
- 11.Ida-Virumaa
- 12.Põlvamaa
- 13.Järvamaa
- 14.Võrumaa
- 15.Viljandimaa
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