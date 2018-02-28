КАРТА: Следовавший из Таллинна в Петербург самолет был вынужден кружиться над Ида-Вирумаа

Странные маневры самолета Nordica EE321 показал сайт Flightradar24.com: вылетевший из Таллинна в Петербург самолет кружил над Ида-Вирумаа.

Представитель Nordica Свен Кукемельк сказал Delfi, что маршрут оказался длиннее запланированного в связи с ограничениями в воздушном пространстве России.

”Nordica не уполномочена комментировать ограничения в воздушном пространстве”, — сказал он.

По данным Delfi, ограничение было связано с военными учениями на Западе России.