КАРТА: Ремонт этих таллиннских улиц не успеют закончить к 1 сентября

Ремонт нескольких транспортных узлов Таллинна продолжится и после 1 сентября, когда движение станет значительно более плотным.

Руководитель отдела строительства и надзора Таллиннского коммунального департамента Андре Кюннапуу предупреждает: "Обязательно нужно планировать свою поездку. В интернете есть оперативная информация, где можно посмотреть, какие работы в настоящий момент идут".

В этом году строилось много дорог и так будет и в дальнейшем. "В этом году во всех сферах строительства дела идут хорошо, в том числе в гражданском строительстве. Многие говорят, что нынешняя ситуация уже напоминает времена бума", — говорит Кюннапуу, что строительство в этом году пошло полным ходом и это уже не остановить.

Так, в настоящий момент перестраивают перекресток Хааберсти. Участникам движения придется искать ему альтернативы до сентября 2018 года.

Конец улицы Вильмси перекопан до перекрестка с улицей Рауа, и на соединяющейся с Вильмси улице Везивярава снят асфальт.

Улица Кийли в Мустамяэ на ремонте до 10 октября. Чтобы облегчить ситуацию, планируется открыть въезд со стороны Таммсааре теэ.