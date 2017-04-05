КАРТА: Пыхья-Таллинн установит на улицах района 170 новых мусорных ящиков

В прошлом году в Пыхья-Таллинне состоялся опрос на тему использования бюджетных средств, по результатам которого жители района одобрили предложение районной управы сократить расходы на проведение массовых мероприятий и за счет этого увеличить бюджет благоустройства. Значительную часть сэкономленных за счет сокращения количества мероприятий средств управа потратила на установку 170 мусорных ящиков.

”На недостаточное количество мусорных ящиков жаловались многие жители района. Особенно остро нехватка мусорных урн ощущалась в Каламая, Пельгулинне и Пельгуранна. Наши специалисты основательно изучили эту проблему, и в результате мусорные ящики будут установлены на наиболее активно используемых улицах. Надеюсь, что мусора на улицах станет меньше”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Всего районная управа установит почти 170 мусорных урн, которые будут прикреплены к столбам уличного освещения. По словам старейшины Пыхья-Таллинна, благоустройство является одним из приоритетов районной управы.

”В этом году будут реконструированы Штромка и Коплиский парк, за порядком там будут следить парковые смотрители, которые уже приступили к работе. В Пельгулинне на пересечении улиц Ристику и Кольде появится новая площадь. Многое из этого стало возможно благодаря тому, что местные жители поддержали предложение районной управы сократить расходы на проведение массовых мероприятий и освободившиеся средства направить в сферу благоустройства. Мероприятия и концерты будут проводиться и впредь, массовые шоу уступили место более камерным мероприятиям, рассчитанным в первую очередь на пожилых людей и семьи с детьми”, — сказал Кальюлайд.

Закупка и установка мусорных ящиков обошлась районной управе в 30 845 евро. К этому добавятся расходы по вывозу мусора.

Мусорные ящики будут установлены на самых проходных улицах района не позднее начала мая.