КАРТА: Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ откроется на улице Пласти

Институт развития здоровья назвал точный адрес будущего пункта обмена шприцев в районе Ласнамяэ — в округе Сыямяэ, на улице Пласти со стороны Петербургского шоссе.
Открытие запланировано на осень 2018 года.
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Институт развития здоровья назвал точный адрес будущего пункта обмена шприцев в районе Ласнамяэ — в округе Сыямяэ, на улице Пласти со стороны Петербургского шоссе.
Открытие запланировано на осень 2018 года.
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