КАРТА: Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ откроется на улице Пласти

Tallinnas Liivalaia tänav 5 avati süstlaautomaat Foto: Priit Simson

Институт развития здоровья назвал точный адрес будущего пункта обмена шприцев в районе Ласнамяэ — в округе Сыямяэ, на улице Пласти со стороны Петербургского шоссе.