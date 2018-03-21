21.03.2018, 11:18

КАРТА: Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ откроется на улице Пласти

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rus.delfi.ee
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Tallinnas Liivalaia tänav 5 avati süstlaautomaat
Tallinnas Liivalaia tänav 5 avati süstlaautomaatFoto: Priit Simson

Институт развития здоровья назвал точный адрес будущего пункта обмена шприцев в районе Ласнамяэ — в округе Сыямяэ, на улице Пласти со стороны Петербургского шоссе.

Открытие запланировано на осень 2018 года.

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