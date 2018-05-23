23.05.2018, 14:19

КАРТА: Прямая автобусная линия между Пыхья-Таллинном и Хааберсти может стать реальностью

 (2)
rus.delfi.ee
EST 1
КАРТА: Прямая автобусная линия между Пыхья-Таллинном и Хааберсти может стать реальностью
Foto: Põhja-Tallinna linnaosa

Жители Хааберсти и Пыхья-Таллинна поддерживают идею запуска автобусной линии, которая соединила бы два городских района. За открытие прямой линии между Вяйке-Ыйсмяэ и Копли проголосовали 94 процента горожан, принявших участие в опросе. Районные управы сообщают, что направят Таллиннскому департаменту транспорта официальное предложение об открытии новой автобусной линии.

”Для нас было важно убедиться в том, что жители наших районов действительно нуждаются в открытии новой линии. Самый простой способ выяснить это — обратиться напрямую к людям, что и было сделано. Подобные опросы мы проводим в Пыхья-Таллинне регулярно”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, улучшение автобусного сообщения между Хааберсти и другими городскими районами является важным вопросом. ”Наш район развивается и за последние годы здесь появилось много новых жилых домов и кварталов. Наряду с прямой линией между Хааберсти и Пыхья-Таллинном в улучшении автобусного сообщения нуждаются также жители Тискре и Астангу”, — заметил Юргенсон.

В опросе, организованном двумя районными управами, приняли участие 6273 человек, в том числе 3378 жителей Пыхья-Таллинна и 2228 жителей Хааберсти. Около 10 процентов участников являются жителями других столичных районов.

Опрос проходил с 3 по 15 мая, проголосовать можно было на страницах районных управ в Фейсбуке и в стационарных пунктах голосования, расположенных в городских учреждениях Пыхья-Таллинна и Хааберсти. Большая часть ответов (около 80 процентов) была получена по интернету.

Решение о проведении опроса было принято после получения ряда запросов от жителей Пыхья-Таллинна и Хааберсти, с целью выяснить, насколько широкой поддержкой пользуется данное предложение. По оценке городских специалистов, данная автобусная линия могла бы пролегать по маршруту ул. Копли (остановка ”Малева”) — ул. Сыле — Палдиское шоссе — Вяйке-Ыйсмяэ.

ТОП

Поскольку подавляющее большинство участников опроса поддержали идею запуска новой автобусной линии, то районные управы обратятся в Таллиннский департамент транспорта с соответствующим предложением.

Сколько времени займет запуск новой автобусной линии — пока неизвестно, но первый символический рейс состоится уже в предстоящую субботу: из Пыхья-Таллинна в Хааберсти отправится автобус, который отвезет всех желающих в Вяйке-Ыйсмяэ, где в недавно построенном амфитеатре на берегу пруда пройдет традиционное бесплатное мероприятие ”Весна в Хааберсти 2018”. Выступят детский хор Taisi Laululapsed, ансамбли Kentukid, Black & White и Karavan. Также на месте будут работать различные аттракционы. Занятие по душе найдут себе и взрослые, и самые маленькие.

Автобус отправится с остановки ”Малева” в субботу, 26 мая в 15.20 и пойдет по маршруту Малева — Лыйме — Мадала — Эхте — Нису — Кольде — Лилле — Нурменуку — Куллеркупу — Вяйке-Ыйсмяэ. В обратном направлении автобус выедет с остановки Вяйке-Ыйсмяэ в 21.15.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Издание: на российской границе измываются над эстонскими авто с изменившимися из-за административной реформы техпаспортами

23.05.2018
По сообщению местных жителей, на Юго-Востоке Эстонии пограничники разворачивают следующие в Россию машины, в техпаспорте которых значится адрес, который в результате административной реформы был изменен, пишет Maaleht.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Олег Осиновский: у нас возможен фантастический экономический рост, но нужно избавиться от ”толстого” государства!

23.05.2018
22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Среди его спикеров и участников были представители местных властей, государственных учреждений и бизнес-сообщества, специалисты по налогообложению и юристы, бухгалтеры и предприниматели. С учетом недавних изменений в налоговом законодательстве, а также возможных грядущих реформ, большинство выступлений было посвящено состоянию предпринимательской среды в нашей страны, вопросам ее улучшения и развития.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Министерство образования хочет отменить выпускные экзамены в основной школе

23.05.2018
В понедельник Министерство образования и науки обсуждало необходимость уровневых работ, экзаменов и государственных экзаменов. В итоге Минобр пришел к мнению, что выпускные экзамены в основной школе можно было бы отменить.
Подробнее


-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
167,20 €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
-20% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
159,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €

”Эстонский Путин лучше, чем русский”. Учеба, работа и язык предков — россияне рассказали, почему учат эстонский

23.05.2018
В Петербурге набирают популярность курсы эстонского языка. Петербуржцы рассказали Delfi, что учат эстонский в основном по трем причинам: говорить на языке предков, продолжить учебу в Эстонии, а также по рабочим вопросам.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


КАРТА: Прямая автобусная линия между Пыхья-Таллинном и Хааберсти может стать реальностью

23.05.2018
Жители Хааберсти и Пыхья-Таллинна поддерживают идею запуска автобусной линии, которая соединила бы два городских района. За открытие прямой линии между Вяйке-Ыйсмяэ и Копли проголосовали 94 процента горожан, принявших участие в опросе. Районные управы сообщают, что направят Таллиннскому департаменту транспорта официальное предложение об открытии новой автобусной линии.
Подробнее


В продаваемом в Эстонии египетском картофеле обнаружили опасное заболевание

23.05.2018
Департамент сельского хозяйства обнаружил в египетском картофеле, который продается в Эстонии, бурую бактериальную гниль — одну из опаснейших болезней, вызываемую бактерией Ralstonia solanacearum. Для человека она не опасна, но сажать в Эстонии такой картофель нельзя, передает rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Редактор русского Delfi Александра Матвеева победила в престижном журналистском конкурсе ”Золотое перо”!

23.05.2018
18 мая на заседании Эстонского академического общества журналистики (ЭАОЖ) в Тартуском университете были объявлены победители традиционного конкурса Kuldsulg ("Золотое перо"). Конкурс организуют Институт журналистики и коммуникации ТУ и ЭАОЖ. Главный приз достался редактору нашего портала Александре Матвеевой, отвечающей за рубрику ”Бублик”. Александра победила в конкурсе со своей статьей "Госпожа президент, я пишу Вам, как Вы и просили”.
Подробнее