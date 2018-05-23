КАРТА: Прямая автобусная линия между Пыхья-Таллинном и Хааберсти может стать реальностью

В опросе, организованном двумя районными управами, приняли участие 6273 человек, в том числе 3378 жителей Пыхья-Таллинна и 2228 жителей Хааберсти. Около 10 процентов участников являются жителями других столичных районов.

Опрос проходил с 3 по 15 мая, проголосовать можно было на страницах районных управ в Фейсбуке и в стационарных пунктах голосования, расположенных в городских учреждениях Пыхья-Таллинна и Хааберсти. Большая часть ответов (около 80 процентов) была получена по интернету.

Решение о проведении опроса было принято после получения ряда запросов от жителей Пыхья-Таллинна и Хааберсти, с целью выяснить, насколько широкой поддержкой пользуется данное предложение. По оценке городских специалистов, данная автобусная линия могла бы пролегать по маршруту ул. Копли (остановка ”Малева”) — ул. Сыле — Палдиское шоссе — Вяйке-Ыйсмяэ.

Поскольку подавляющее большинство участников опроса поддержали идею запуска новой автобусной линии, то районные управы обратятся в Таллиннский департамент транспорта с соответствующим предложением.

Сколько времени займет запуск новой автобусной линии — пока неизвестно, но первый символический рейс состоится уже в предстоящую субботу: из Пыхья-Таллинна в Хааберсти отправится автобус, который отвезет всех желающих в Вяйке-Ыйсмяэ, где в недавно построенном амфитеатре на берегу пруда пройдет традиционное бесплатное мероприятие ”Весна в Хааберсти 2018”. Выступят детский хор Taisi Laululapsed, ансамбли Kentukid, Black & White и Karavan. Также на месте будут работать различные аттракционы. Занятие по душе найдут себе и взрослые, и самые маленькие.

Автобус отправится с остановки ”Малева” в субботу, 26 мая в 15.20 и пойдет по маршруту Малева — Лыйме — Мадала — Эхте — Нису — Кольде — Лилле — Нурменуку — Куллеркупу — Вяйке-Ыйсмяэ. В обратном направлении автобус выедет с остановки Вяйке-Ыйсмяэ в 21.15.