КАРТА: Прямая автобусная линия между Пыхья-Таллинном и Хааберсти может стать реальностью

Жители Хааберсти и Пыхья-Таллинна поддерживают идею запуска автобусной линии, которая соединила бы два городских района. За открытие прямой линии между Вяйке-Ыйсмяэ и Копли проголосовали 94 процента горожан, принявших участие в опросе. Районные управы сообщают, что направят Таллиннскому департаменту транспорта официальное предложение об открытии новой автобусной линии.
”Для нас было важно убедиться в том, что жители наших районов действительно нуждаются в открытии новой линии. Самый простой способ выяснить это — обратиться напрямую к людям, что и было сделано. Подобные опросы мы проводим в Пыхья-Таллинне регулярно”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.
По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, улучшение автобусного сообщения между Хааберсти и другими городскими районами является важным вопросом. ”Наш район развивается и за последние годы здесь появилось много новых жилых домов и кварталов. Наряду с прямой линией между Хааберсти и Пыхья-Таллинном в улучшении автобусного сообщения нуждаются также жители Тискре и Астангу”, — заметил Юргенсон.