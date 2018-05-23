23.05.2018, 14:19

КАРТА: Прямая автобусная линия между Пыхья-Таллинном и Хааберсти может стать реальностью

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rus.delfi.ee
EST 13
КАРТА: Прямая автобусная линия между Пыхья-Таллинном и Хааберсти может стать реальностью
Foto: Põhja-Tallinna linnaosa

Жители Хааберсти и Пыхья-Таллинна поддерживают идею запуска автобусной линии, которая соединила бы два городских района. За открытие прямой линии между Вяйке-Ыйсмяэ и Копли проголосовали 94 процента горожан, принявших участие в опросе. Районные управы сообщают, что направят Таллиннскому департаменту транспорта официальное предложение об открытии новой автобусной линии.

”Для нас было важно убедиться в том, что жители наших районов действительно нуждаются в открытии новой линии. Самый простой способ выяснить это — обратиться напрямую к людям, что и было сделано. Подобные опросы мы проводим в Пыхья-Таллинне регулярно”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, улучшение автобусного сообщения между Хааберсти и другими городскими районами является важным вопросом. ”Наш район развивается и за последние годы здесь появилось много новых жилых домов и кварталов. Наряду с прямой линией между Хааберсти и Пыхья-Таллинном в улучшении автобусного сообщения нуждаются также жители Тискре и Астангу”, — заметил Юргенсон.

В опросе, организованном двумя районными управами, приняли участие 6273 человек, в том числе 3378 жителей Пыхья-Таллинна и 2228 жителей Хааберсти. Около 10 процентов участников являются жителями других столичных районов.

Опрос проходил с 3 по 15 мая, проголосовать можно было на страницах районных управ в Фейсбуке и в стационарных пунктах голосования, расположенных в городских учреждениях Пыхья-Таллинна и Хааберсти. Большая часть ответов (около 80 процентов) была получена по интернету.

Решение о проведении опроса было принято после получения ряда запросов от жителей Пыхья-Таллинна и Хааберсти, с целью выяснить, насколько широкой поддержкой пользуется данное предложение. По оценке городских специалистов, данная автобусная линия могла бы пролегать по маршруту ул. Копли (остановка ”Малева”) — ул. Сыле — Палдиское шоссе — Вяйке-Ыйсмяэ.

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Поскольку подавляющее большинство участников опроса поддержали идею запуска новой автобусной линии, то районные управы обратятся в Таллиннский департамент транспорта с соответствующим предложением.

Сколько времени займет запуск новой автобусной линии — пока неизвестно, но первый символический рейс состоится уже в предстоящую субботу: из Пыхья-Таллинна в Хааберсти отправится автобус, который отвезет всех желающих в Вяйке-Ыйсмяэ, где в недавно построенном амфитеатре на берегу пруда пройдет традиционное бесплатное мероприятие ”Весна в Хааберсти 2018”. Выступят детский хор Taisi Laululapsed, ансамбли Kentukid, Black & White и Karavan. Также на месте будут работать различные аттракционы. Занятие по душе найдут себе и взрослые, и самые маленькие.

Автобус отправится с остановки ”Малева” в субботу, 26 мая в 15.20 и пойдет по маршруту Малева — Лыйме — Мадала — Эхте — Нису — Кольде — Лилле — Нурменуку — Куллеркупу — Вяйке-Ыйсмяэ. В обратном направлении автобус выедет с остановки Вяйке-Ыйсмяэ в 21.15.

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КАРТА: Прямая автобусная линия между Пыхья-Таллинном и Хааберсти может стать реальностью

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Жители Хааберсти и Пыхья-Таллинна поддерживают идею запуска автобусной линии, которая соединила бы два городских района. За открытие прямой линии между Вяйке-Ыйсмяэ и Копли проголосовали 94 процента горожан, принявших участие в опросе. Районные управы сообщают, что направят Таллиннскому департаменту транспорта официальное предложение об открытии новой автобусной линии.
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