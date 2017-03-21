КАРТА: Притормози! В Таллинне установят дополнительные препятствия для снижения скорости

Для обеспечения пожилым пешеходам большей безопасности до конца года Таллинн планирует установить в различных местах в общей сложности 40 дорожных препятствий для снижения скорости автомобилей, пишет Eesti Päevaleht.

Исследования показывают, что снижение транспортным средством скорости с 50 км/ч до 40 км/ч позволяет вдвое увеличить шансы на выживание после аварии. Места установки ограничителей будут выбираться на основании пожеланий горожан, проведенных на данном участке измерений и статистики. На данный момент известно месторасположение десяти препятствий (см. карту).

Согласно статистике, в 2060 году в Эстонии около 40% населения будут составлять люди в возрасте старше 65 лет. В 2017 году в результате аварий погибло 10 пешеходов. Лишь в одном случае речь шла о человеке, не достигшем 60.