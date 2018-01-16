КАРТА: По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение. Погода может быть очень опасной!

Государственная метеослужба вынесла штормовое предупреждение. На материке скорость ветра может составлять 15-17 м/с, на островах и побережье 15-20, порывами 22-27, пишет Maaleht.

На представленной вашему вниманию карте желтым цветом отмечено штормовое предупреждение первого уровня. Это означает, что в определенных случаях стихия может представлять серьезную угрозу. Оранжевым отмечена зону второго уровня. Погода там также может быть опасной. Возможны необычные погодные явления.

Метеорологи советуют всем быть предельно внимательными, проявлять бдительность, следить за прогнозами погоды и следовать рекомендациям властей.