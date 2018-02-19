19.02.2018, 06:59

КАРТА: Невероятно! Где же находится центр Эстонии?

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rus.delfi.ee
EST

Преподавателю Вяндраской музыкальной школы Лууле Пыдер понадобилось определить самую центральную точку Эстонии, но сделать это оказалось не так-то просто, поскольку выяснилось, что установленные несколько десятилетий назад географические центры к настоящему моменту сместились и предыдущие расчеты были неверны, пишет Maaleht.

Издание обратилось к научному сотруднику Тартуского университета Таави Паэлу с просьбой указать географические центры Эстонии, в том числе самый ее центр. Вместе со своим коллегой Райво Аунапом он отметил целых шесть географических центров.

Смотрите карту!

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