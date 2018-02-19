КАРТА: Невероятно! Где же находится центр Эстонии?

Преподавателю Вяндраской музыкальной школы Лууле Пыдер понадобилось определить самую центральную точку Эстонии, но сделать это оказалось не так-то просто, поскольку выяснилось, что установленные несколько десятилетий назад географические центры к настоящему моменту сместились и предыдущие расчеты были неверны, пишет Maaleht.

Издание обратилось к научному сотруднику Тартуского университета Таави Паэлу с просьбой указать географические центры Эстонии, в том числе самый ее центр. Вместе со своим коллегой Райво Аунапом он отметил целых шесть географических центров. Смотрите карту!