КАРТА: Начиная с сегодняшнего дня на определенных дорогах можно ездить со скоростью до 110 км/ч

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С сегодняшнего дня Департамент шоссейных дорог начинает поднимать максимальную разрешенную скорость движения на государственных дорогах с отедльными полосами, как и было обещано. Теперь со скоростью 110 км/ч можно ездить на участках дорог общей длиной в 135 км, а на участке в 15 км — до 100 км/ч.