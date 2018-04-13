КАРТА: Начиная с сегодняшнего дня на определенных дорогах можно ездить со скоростью до 110 км/ч

С сегодняшнего дня Департамент шоссейных дорог начинает поднимать максимальную разрешенную скорость движения на государственных дорогах с отедльными полосами, как и было обещано. Теперь со скоростью 110 км/ч можно ездить на участках дорог общей длиной в 135 км, а на участке в 15 км — до 100 км/ч.
Департамент отмечает, что на участках дорог с полосами 2+2 разрешенная скорость остается до 90 км/ч в целях безопасности, а также напоминает, что максимальная разрешенная скорость — это возможность, а не обязательство. Поэтому при выборе скорости нужно всегда исходить из дорожных и погодных условий.