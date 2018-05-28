28.05.2018, 11:59

КАРТА: Начался восстановительный ремонт бульвара Пярнаде и улицы Мянниметса


rus.delfi.ee
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КАРТА: Начался восстановительный ремонт бульвара Пярнаде и улицы Мянниметса
Raepress

Сегодня в Таллинне начался восстановительный ремонт бульвара Пярнаде на участке между бульварами Таммеде и Каскеде и улицы Мянниметса на участке от бульвара Паплите до границы города, сообщает Раэпресс.

Во время ремонта участки будут закрыты для движения, местным жителям доступ к домам будет обеспечиваться.

В ходе ремонта будут обновлены покрытия дорог, приведены в порядок сточные и коммуникационные колодцы, обочины и озеленение. Стоимость работ — 162 тысячи евро, срок окончания — июль.

Участников движения просят соблюдать требования временных дорожных знаков.

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