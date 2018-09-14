14.09.2018, 21:10

КАРТА: На Гонсиори изменится движение — предстоит укладка последнего слоя асфальта


rus.delfi.ee
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КАРТА: На Гонсиори изменится движение — предстоит укладка последнего слоя асфальта
Raepress

Во вторник, 18 сентября, в 7 часов утра на улице Гонсиори начнется укладка последнего слоя асфальта, из-за чего будет нарушаться обычный порядок движения транспорта, сообщает Раэпресс.

С 7 до 22 часов во вторник полностью будет перекрыт отрезок между улицами Манеэжи и Пронкси. С 22 до 5 часов утра 19 сентября на перекрестке с улицей Пронкси движение будет по одному ряду в каждую из сторон.

В среду, 19 сентября, с 3 до 5 часов утра полностью будет перекрыт участок между улицами Лайкмаа и Манеэжи, в этот же день вечером, с 22 часов, и до 5 часов утра следующего дня на движение по одному ряду в каждую из сторон переводится перекресток с улицей Пронкси.

20 сентября с 11 до 16 часов перекрывается частично на улице Лаагна направление от центра города в районе перекрестка с улицей Гонсиори. Там тоже движение будет по одному ряду в каждую из сторон.

Та же организация повторится на обратной полосе этой улицы с 20.00 до 2 часов ночи 21 сентября.

Участников движения просят извинить за причиняемые неудобства и учесть, что на преодоление пути может потребоваться больше времени, чем обычно.

Tallinn Hockey weekend
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