15.05.2018, 07:31

КАРТА: Летом по всему Таллинну будут ремонтировать дороги. Смотрите, где будет нарушено движение!

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rus.delfi.ee
EST 3

Летом в Таллинне в нескольких местах будет произведен ремонт дороги, что приведет к значительным нарушением в дорожном движении.

Смотрите карту!

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