15.05.2018, 07:31

КАРТА: Летом по всему Таллинну будут ремонтировать дороги. Смотрите, где будет нарушено движение!

 (20)
rus.delfi.ee
EST 3

Летом в Таллинне в нескольких местах будет произведен ремонт дороги, что приведет к значительным нарушением в дорожном движении.

Смотрите карту!

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ: От количества обращений в фонд лечения рака рябит в глазах

15.05.2018
Например, всего за пару последних дней мы получили 10 ходатайств. За одну неделю их поступило 15. С начала текущего года подано уже почти 100 ходатайств, сообщает Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA Hille.
Подробнее


Сегодня пройдет торжественное открытие Крымского моста

15.05.2018
Сегодня, 15 мая, состоится торжественное открытие Крымского моста, который соединит материковую часть России с полуостровом через Керченский пролив. Мост длиной 19 километров станет самым протяженным не только в России, но и во всей Европе.
Подробнее

Нанести на стену бывшего нарвского завода ”Балтиец” гигантское изображение не удалось — робот сломался

15.05.2018
На прошедших выходных стену нарвского здания по Линда, 4 планировалось украсить масштабным муралом (произведением уличного искусства), который должен был выполнить робот, SprayPrinter, но не задалось — робот вышел из строя.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
-20% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
151,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Клиенты Яндекс.Такси бьют тревогу: приложение снимает с банковского счета странные суммы!

14.05.2018
Delfi Kasulik написал Мартин, с чьего счета странным образом были сняты различные суммы денег после поездки с использованием недавно пришедшего на эстонский рынок российского приложения Яндекс.Такси.
Подробнее

Ведьма Алиса о скандале вокруг Игоря Манга: ну старый перверт, ну и что? Тоже все старыми первертами будем

14.05.2018
Победительница второго сезона эстонской ”Битвы экстрасенсов” Алиса Верде дала Delfi большое интервью о себе и своих взглядах на жизнь. В виду последних событий вокруг астролога Игоря Манга, которого клиентки обвиняют в систематических домогательствах, мы спросили Алису ее мнение об этом вопросе.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Духовник Путина" стал митрополитом. Это открывает ему путь к патриаршеству

15.05.2018
Один из самых известных деятелей православной церкви, глава Патриаршего совета по культуре и наместник Сретенского монастыря епископ Тихон (Шевкунов) получил новую должность - митрополита Псковского и Парховского. Это повышение даст ему формальное право в будущем выдвигаться на пост патриарха.
Подробнее