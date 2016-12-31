Дополнительные ночные рейсы:
- 1A (Hobujaama → Viimsi keskus) 1.00, 2.00, 3.00
- 1A (Viimsi keskus → Hobujaama) 1.30, 2.30, 3.30
- 8 (Hobujaama → Äigrumäe) 1.00, 2.00, 3.00
- 8 (Äigrumäe → Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30, 3.30
- 40 (Hobujaama → Pelgurand) 1.00, 2.00, 3.00
- 40 (Pelgurand — Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30
- 60 (Hobujaama → Priisle) 1.00, 2.00, 3.00
- 60 (Priisle → Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30
- 63 (Hobujaama → Priisle) 1.00, 2.00, 3.00
- 63 (Priisle → Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30
- 67 (Hobujaama → Seli) 1.00, 2.00, 3.00
- 67 (Seli → Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30
- 68 (Hobujaama → Priisle) 1.00, 2.00, 3.00
- 68 (Priisle → Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30
- 18 (Hobujaama → Laagri) 1.00, 2.10, 3.20
- 18 (Laagri → Hobujaama) 0.30, 1.35, 2.45
Ночные рейсы автобусов 1A и 8 выезжают с центральной остановки Хобуяама, а автобусы 18, 40 и 52 с другой остановки Хобуяама рядом с Постимая.
Ночные рейсы автобусов 60, 63, 67 и 68 отправляются со своих обычных остановок.
Троллейбусы 1 и 3, а также автобус 42 выезжают с Каубамая ночью в 1.00, 2.00, 3.00 и с противоположного конца (в Мустамяэ или Ыйсмяэ) в 0.30, 1.30 и 2.30.
Автобусная линия 52 выезжает с остановки Хобуяама в Копли в 1.00, 2.00, 3.00 и из Копли обратно в центр в 1.30 и 2.30.