31 декабря общественный транспорт Таллинна работает по субботнему расписанию, а 1 января — по воскресному графику. В новогоднюю ночь общественный транспорт на основных маршрутах будет ходить дольше обычного.

Дополнительные ночные рейсы:

- 1A (Hobujaama → Viimsi keskus) 1.00, 2.00, 3.00

- 1A (Viimsi keskus → Hobujaama) 1.30, 2.30, 3.30

- 8 (Hobujaama → Äigrumäe) 1.00, 2.00, 3.00

- 8 (Äigrumäe → Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30, 3.30

- 40 (Hobujaama → Pelgurand) 1.00, 2.00, 3.00

- 40 (Pelgurand — Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30

- 60 (Hobujaama → Priisle) 1.00, 2.00, 3.00

- 60 (Priisle → Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30

- 63 (Hobujaama → Priisle) 1.00, 2.00, 3.00

- 63 (Priisle → Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30

- 67 (Hobujaama → Seli) 1.00, 2.00, 3.00

- 67 (Seli → Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30

- 68 (Hobujaama → Priisle) 1.00, 2.00, 3.00

- 68 (Priisle → Hobujaama) 0.30, 1.30, 2.30

- 18 (Hobujaama → Laagri) 1.00, 2.10, 3.20

- 18 (Laagri → Hobujaama) 0.30, 1.35, 2.45

Ночные рейсы автобусов 1A и 8 выезжают с центральной остановки Хобуяама, а автобусы 18, 40 и 52 с другой остановки Хобуяама рядом с Постимая.

Ночные рейсы автобусов 60, 63, 67 и 68 отправляются со своих обычных остановок.

Троллейбусы 1 и 3, а также автобус 42 выезжают с Каубамая ночью в 1.00, 2.00, 3.00 и с противоположного конца (в Мустамяэ или Ыйсмяэ) в 0.30, 1.30 и 2.30.

Автобусная линия 52 выезжает с остановки Хобуяама в Копли в 1.00, 2.00, 3.00 и из Копли обратно в центр в 1.30 и 2.30.