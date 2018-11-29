КАРТА: К 2023 году в Эстонии появится 61 новый центр здоровья

По словам министра, основа здравоохранения Эстонии — это компетентные врачи и медицинские сестры, которые помогают поддерживать здоровье людей. ”В первую очередь мы решили поддерживать центры здоровья первичного уровня для того, чтобы медицинская помощь была доступна для всех и чтобы никто из нуждающихся не оставался без нее. Наша цель заключается в том, чтобы у каждого из нас была возможность получить своевременную медицинскую помощь. Помимо строительства новых центров здоровья занимаются также и повышением квалификации и компетентности врачей, а также обеспечением новых специалистов. Для этого было увеличено количество мест на специальность семейного врача, и интерес к этой специальности только растет. Кроме того, со следующего года будет продлена резидентура для того, чтобы предложить семейным врачам более обстоятельное обучение”, — сказала министр.

К ранее планируемым 55 центрам здоровья в список добавились еще пять центров здоровья первичного уровня и один уездный центр здоровья. В программу финансирования будут добавлены те проекты, которые были представлены в рамках второго тура конкурса по созданию центров здоровья. Второй этап конкурса был ориентирован на до сих пор незатронутые Выру, Йыгева, Кярдла, а также Кейла и Маарду. На основании двух результатов конкурсов центры здоровья появятся во всех уездных центрах.

Также в программу финансирования будет добавлен проект строительства центра здоровья в Вильянди, где Министерство социальных дел и принадлежащая государству Вильяндиская больница проведут пилотный проект по интегрированию местечковых социальных услуг и услуг здравоохранения. Цель — создать инструмент, который бы поддерживал новую модель работы, где все семейные врачи работают вместе с расширенной командой, больницей и теми, кто предлагает социальные услуги.

Проекты финансируются из Европейского фонда регионального развития в размере до 75 процентов. По меньшей мере 25 процентов должны внести те, кто ходатайствовал о выделении средств. О поддержке могли ходатайствовать местные самоуправления, больницы, которые входят в план развития больниц, семейные врачи, а также врачи-специалисты. Всего на выполнение 61 проекта потребуется около 173 миллионов евро.