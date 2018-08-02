02.08.2018, 21:10

КАРТА: Ironman в Таллинне: какие улицы будут закрыты для автомобильного движения и в какое время

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rus.delfi.ee
EST 5

4 августа в Таллинне впервые пройдут соревнования по триатлону Ironman. Во время соревнований в субботу и воскресенье некоторые дороги в центре города, Пыхья-Таллинне и Хааберсти будут полностью или частично закрыты.

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