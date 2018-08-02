02.08.2018, 21:10

КАРТА: Ironman в Таллинне: какие улицы будут закрыты для автомобильного движения и в какое время

 (29)
rus.delfi.ee
EST 14

4 августа в Таллинне впервые пройдут соревнования по триатлону Ironman. Во время соревнований в субботу и воскресенье некоторые дороги в центре города, Пыхья-Таллинне и Хааберсти будут полностью или частично закрыты.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Два случая стрельбы в Таллинне, авария с автобусом Ecolines и новые подробности "веселых поминок" в Вильянди

02.08.2018
Стрельба на мосту Мустакиви в Ласнамяэ и у отеля Tähetorni перевернувшийся автобус Ecolines Таллинн-Киев, кокаин и марихуана на „веселых поминках” по погибшим в Одессе эстонцам — обо всем этом мы писали сегодня, 2 августа. Эти и другие новости этого четверга найдете в нашей традиционной подборке.
Подробнее

Врачи не догадались проверить женщину на ВИЧ. Комиссия обвинила во всем пациентку, но позже все же отозвала решение

02.08.2018
Две недели назад экспертная комиссия по надзору за качеством услуг в сфере здравоохранения вынесла решение по делу, в котором врачи в течение двух лет не могли диагностировать у женщины ВИЧ, в то время как она неоднократно обращалась в разные медучреждения в связи с различными проблемами, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее




КАРТА: Ironman в Таллинне: какие улицы будут закрыты для автомобильного движения и в какое время

02.08.2018
4 августа в Таллинне впервые пройдут соревнования по триатлону Ironman. Во время соревнований в субботу и воскресенье некоторые дороги в центре города, Пыхья-Таллинне и Хааберсти будут полностью или частично закрыты.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082001
140,40 €
84,24 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €

Курортному Нарва-Йыэсуу очень давно нужна заправка, и ее обещают построить вместе с административно-торговым центром

02.08.2018
Для того, чтобы заправить свой автомобиль топливом жителям Нарва-Йыэсуу и гостям курортного городка приходится ехать либо 15 километров к нарвским заправкам, либо в Силламяэ — а это уже около 20 километров. Те, кто не знает об этом обстоятельстве, а это туристы, конечно, оказываются в очень сложной ситуации. Между тем, в ближайшее время планируется строительство заправки и не только ее.
Подробнее




ФОТО и ВИДЕО: Осторожно! С монумента на площади Вабадузе на голову сыпятся осколки стекла

02.08.2018
В Таллинне на площади Вабадузе, где в очередной раз ремонтируют Монумент победы в Освободительной войне, с неба на пешеходную дорожку сыпятся осколки стекла с обошедшегося дороже всех стеклянного объекта в Эстонии.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ