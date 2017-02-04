КАРТА DELFI: За год в Таллинне появилось 22 новых названия улиц

В 2016 году в Таллинне дали 22 абсолютно новых названия улиц. Это примерно столько же, сколько в предыдущие годы: в 2015 году их было 24 и в 2014 году — 18.

Больше всего новых улиц появляется в Хааберсти, где дали названия семи улицам, которые по большей части находятся только в стадии планирования. Среди других там есть уже частично построенная рядом с улицей Нооркуу улица Тяхистаэва и запланированная в районе Мяэкюла улица Пиймамехе.

В Пирита тоже прибавилось семь новых названий улиц, но там речь шла в основном о названиях, данных до сих пор безымянным отрезкам улиц для унифицирования использования топонимов и облегчения ориентирования в городском пространстве. Например, ведущей в устье реки Пирита улице дали название Йыэсуу теэ.

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В Нымме с прошлого года появилось три новых названия, среди них увековеченное в названии улицы историческое название Суклема, также ведущая к складам Лийва улица получила название Лийвалао. В Пыхья-Таллинне, где также дали три новых названия улиц, новым названием пересекающейся с улицей Амбури улицы стало Турвизе. По одному новому названию получили Кристийне и Кесклинн.

Новые названия улиц еще могут не отображаться правильно на части веб-карт, но на официальных картах Таллинна и на карте Delfi большую часть их них все-таки можно найти.