11.09.2017, 20:40

КАРТА: 20 лет самой масштабной трагедии в Силах обороны Эстонии с момента восстановления независимости

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КАРТА: 20 лет самой масштабной трагедии в Силах обороны Эстонии с момента восстановления независимости
Mälestusmärk Kurkse õnnetuses hukkunuile.Wikimedia commons

11 сентября 1997 года при совершении марш-броска с острова Суур-Пакри на материк в заливе Курксе утонули и погибли от переохлаждения 14 разведчиков Балтийского батальона Сил обороны Эстонии.

8 остальных участников группы были спасены работниками порта, услышавшими их крики. Это самая крупная единовременная потеря Сил обороны Эстонии со времени восстановления независимости.

Позже командир отряда Яанус Карм, который и отдал приказ о марш-броске, был осужден на 4,5 года лишения свободы, но был помилован президентом. Его начальство к ответственности призвано не было.

Kurkse suurõnnetus 1997
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