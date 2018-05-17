Карилайд: в деле по ВЕБ-Фонду просматривается политический след

Депутаты Рийгикогу обсудили сегодня в качестве вопроса государственной важности тему ”Государственной ответственности на примере ВЭБ-Фонда”. По словам одного из инициаторов дискуссии, председателя правовой комиссии Рийгикогу Яануса Карилайда, в афере 20-ти летней давности четко просматривается политический след.



Как считает Карилайд, в юбилейный для Эстонии год, необходимо поставить точку в истории с хищением свыше 32 миллионов долларов со счетов ВнешЭкономБанка. ”Общество уже давно ждет, когда прольется свет на эту таинственную историю. Но, к сожалению, Партия реформ, находясь у власти в стране, годами уклонялась от расследования этого случая, предпочитая оставить все подробности в тайне”, — отметил Карилайд, отметив, что, только отправив реформистов в оппозицию удалось вновь вынести тему на повестку дня.

Карилайд добавил, что страх перед раскрытием этой аферы четко показывает, что реформистам есть что скрывать. ”Реформисты неоднократно пытались сорвать обсуждение темы ВЭБ-Фонда в правовой комиссии, очевидно, если бы они были чисты как стеклышко, они бы поддержали инициативу”, — сказал Карилайд, добавив, что не остается никаких сомнений в том, что фундамент Партии реформ был заложен на чужих пачках денег.