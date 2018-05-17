17.05.2018, 22:00

Карилайд: в деле по ВЕБ-Фонду просматривается политический след

 (3)
rus.delfi.ee
EST 1
Presidendivalimiste 2 ja 3 voor 2016
Jaanus KarilaidFoto: Andres Putting

Депутаты Рийгикогу обсудили сегодня в качестве вопроса государственной важности тему ”Государственной ответственности на примере ВЭБ-Фонда”. По словам одного из инициаторов дискуссии, председателя правовой комиссии Рийгикогу Яануса Карилайда, в афере 20-ти летней давности четко просматривается политический след.


Как считает Карилайд, в юбилейный для Эстонии год, необходимо поставить точку в истории с хищением свыше 32 миллионов долларов со счетов ВнешЭкономБанка. ”Общество уже давно ждет, когда прольется свет на эту таинственную историю. Но, к сожалению, Партия реформ, находясь у власти в стране, годами уклонялась от расследования этого случая, предпочитая оставить все подробности в тайне”, — отметил Карилайд, отметив, что, только отправив реформистов в оппозицию удалось вновь вынести тему на повестку дня.

Карилайд добавил, что страх перед раскрытием этой аферы четко показывает, что реформистам есть что скрывать. ”Реформисты неоднократно пытались сорвать обсуждение темы ВЭБ-Фонда в правовой комиссии, очевидно, если бы они были чисты как стеклышко, они бы поддержали инициативу”, — сказал Карилайд, добавив, что не остается никаких сомнений в том, что фундамент Партии реформ был заложен на чужих пачках денег.

”Факт заключается в том, что в 90-х по поддельным документам, составленными Банком Эстонии из России исчезли 32 миллиона долларов. И сегодня нам всем необходима уверенность и гарантия, что эту аферу провернули без политического вмешательства”, — заявил Карилайд.
По словам присяжного адвоката Индрека Леппика, если говорить о случае ВЭБ-Фонда на простом языке, то у предпринимателей просто забрали деньги, которые до сих пор им не вернули.

ТОП

”К сожалению, с этим вопросом связана коррупция на самом высоком уровне. Беспокойство вызывает тот факт, что при содействии высокопоставленных чиновников Банка Эстонии из России были выведены 32 миллиона долларов. Учитывая, масштабность этой сделки и задействованных лиц, которые, как можно предположить, занимали высоки посты, можно сказать, что дело по ВЭБ-Фонду — это преступление, организованное на самом высоком уровне”, — подытожил присяжный адвокат

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые проблемы с ID-картами и химическое загрязнение на Пальяссааре

17.05.2018
Очередная проблема с безопасностью вынудила приостановить сертификаты 12 500 ID-карт. В здании завода на Пальяссааре теэ произошла утечка аммиака. Во время визита Керсти Кальюлайд в Грецию вывесили перевернутый эстонский фраг. Читайте также рассказы очевидцев о взрыве банкомата в Ярвамаа и печально-комичные случаи из продуктовых магазинов.
Подробнее

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Является ли этот май самым жарким в истории Эстонии?

17.05.2018
В этом году май выдался необычно жарким, и по температурам входит в двадцатку самых жарких маев в истории Эстонии. Интересно, что 25 самых жарких майских дней были все зафиксированы в 21 веке. Смотрите, когда и где!
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-20% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
140,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €

Хельве Сяргава: коррупционная инфекция полностью поразила городскую систему Таллинна

17.05.2018
По словам председателя ревизионной комиссии Таллиннского горсобрания социал-демократа Хельве Сяргава, коррупционная инфекция полностью заразила городскую систему. Новые случаи коррупции появляются как грибы после дождя.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Финляндия упрощает трудоустройство иностранцев — экономический рост привел к дефициту кадров

17.05.2018
В Южной Финляндии решили отказаться от практики, согласно которой, открытые вакансии необходимо в первую очередь заполнять гражданами Финляндии или стран Европейской Экономической Зоны, сообщает Yle.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ