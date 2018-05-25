25.05.2018, 08:40

Карилайд: трудно поверить, что кто-то хотел бы вернуться под диктатуру Партии реформ

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rus.delfi.ee
EST
Keskerakonna volikogu istung Kohtla-Järvel
Jaanus KarilaidFoto: Ain Liiva.

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд не считает, что смена правительства является вероятной в ближайшее время, поскольку в результате проиграют все, кроме Партии реформ.

Карилайд считает, что правительство под руководством Юри Ратаса, работает конструктивно и слажено, доказательством тому являются реализованные реформы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Карилайд отметил, что нынешнее правительство, без Партии реформ, смогло осуществить ряд важных реформ, в том числе в значительной степени способствуя сокращению очередей к врачам-специалистам, повысив уровень благосостояния населения, из числа работников с низкой или средней зарплатой, оставляя дополнительные деньги для работников с низкой и средней заработной платой. ”Партию реформ никогда не интересовало сельское хозяйство и его развитие, более низкое налоговое бремя для большей части населения Эстонии или решение проблем в сфере здравоохранения, которое годами было недофинансировано. Поэтому я не думаю, что найдется хоть одна партия, которая захотела бы заменить все эти реформы на сомнительное сотрудничество с Партией реформ”, — сказал Карилайд.

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Политик добавил, что от смены правительства потеряют все политические партии и общество в целом. Единственным победителем может стать Партия реформ, которая не может смириться с ролью оппозиционной партии и разобраться с напряжением внутри самой партии. ”В Доме Стенбока последние годы, наконец-то, наблюдается нормалью и здоровая атмосфера, где партнеры относятся друг к другу уважительно, все имеют право голоса, равнозначные голоса и одинаковое количеством министров. Трудно поверить, что кто-то хотел бы вернуться под диктатуру Партии реформ”, — заметил Карилайд.

”Коалиционные партнеры, а также высокопоставленные государственные чиновники, такие как государственный контролер Алар Карис, признают успешное руководство премьер-министра Юри Ратаса и работу правительства в целом”, — добавил Карилайд.

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По словам Карилайда, единственное партия, которая бы могла согласиться на сотрудничество с реформистами, является Консервативная народная партия и именно их альянс приходит на ум, когда кто-то спекулирует на тему смены правительства. ”Политики EKRE последнее время выступают в Рийгикогу как приспешники Партии реформ, поэтому их союз кажется вполне вероятным, несмотря на значительные различия между партия относительно Европейского Союза или закона о партнерстве. К сожалению, от такого союза ни один избиратель не выиграет, не говоря уже об обществе в целом”, — подчеркнул Карилайд.

Напомним, что вчера в Eesti Päevaleht и Delfi была опубликована статья, основанная на слухах о смене правительства осенью этого года.

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