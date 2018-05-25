Карилайд: трудно поверить, что кто-то хотел бы вернуться под диктатуру Партии реформ

Политик добавил, что от смены правительства потеряют все политические партии и общество в целом. Единственным победителем может стать Партия реформ, которая не может смириться с ролью оппозиционной партии и разобраться с напряжением внутри самой партии. ”В Доме Стенбока последние годы, наконец-то, наблюдается нормалью и здоровая атмосфера, где партнеры относятся друг к другу уважительно, все имеют право голоса, равнозначные голоса и одинаковое количеством министров. Трудно поверить, что кто-то хотел бы вернуться под диктатуру Партии реформ”, — заметил Карилайд.

”Коалиционные партнеры, а также высокопоставленные государственные чиновники, такие как государственный контролер Алар Карис, признают успешное руководство премьер-министра Юри Ратаса и работу правительства в целом”, — добавил Карилайд.

По словам Карилайда, единственное партия, которая бы могла согласиться на сотрудничество с реформистами, является Консервативная народная партия и именно их альянс приходит на ум, когда кто-то спекулирует на тему смены правительства. ”Политики EKRE последнее время выступают в Рийгикогу как приспешники Партии реформ, поэтому их союз кажется вполне вероятным, несмотря на значительные различия между партия относительно Европейского Союза или закона о партнерстве. К сожалению, от такого союза ни один избиратель не выиграет, не говоря уже об обществе в целом”, — подчеркнул Карилайд.

Напомним, что вчера в Eesti Päevaleht и Delfi была опубликована статья, основанная на слухах о смене правительства осенью этого года.