Карилайд: трудно поверить, что кто-то хотел бы вернуться под диктатуру Партии реформ

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд не считает, что смена правительства является вероятной в ближайшее время, поскольку в результате проиграют все, кроме Партии реформ.
Карилайд считает, что правительство под руководством Юри Ратаса, работает конструктивно и слажено, доказательством тому являются реализованные реформы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Карилайд отметил, что нынешнее правительство, без Партии реформ, смогло осуществить ряд важных реформ, в том числе в значительной степени способствуя сокращению очередей к врачам-специалистам, повысив уровень благосостояния населения, из числа работников с низкой или средней зарплатой, оставляя дополнительные деньги для работников с низкой и средней заработной платой. ”Партию реформ никогда не интересовало сельское хозяйство и его развитие, более низкое налоговое бремя для большей части населения Эстонии или решение проблем в сфере здравоохранения, которое годами было недофинансировано. Поэтому я не думаю, что найдется хоть одна партия, которая захотела бы заменить все эти реформы на сомнительное сотрудничество с Партией реформ”, — сказал Карилайд.