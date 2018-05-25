25.05.2018, 08:40

Карилайд: трудно поверить, что кто-то хотел бы вернуться под диктатуру Партии реформ

 (5)
rus.delfi.ee
EST 1
Keskerakonna volikogu istung Kohtla-Järvel
Jaanus KarilaidFoto: Ain Liiva.

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд не считает, что смена правительства является вероятной в ближайшее время, поскольку в результате проиграют все, кроме Партии реформ.

Карилайд считает, что правительство под руководством Юри Ратаса, работает конструктивно и слажено, доказательством тому являются реализованные реформы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Карилайд отметил, что нынешнее правительство, без Партии реформ, смогло осуществить ряд важных реформ, в том числе в значительной степени способствуя сокращению очередей к врачам-специалистам, повысив уровень благосостояния населения, из числа работников с низкой или средней зарплатой, оставляя дополнительные деньги для работников с низкой и средней заработной платой. ”Партию реформ никогда не интересовало сельское хозяйство и его развитие, более низкое налоговое бремя для большей части населения Эстонии или решение проблем в сфере здравоохранения, которое годами было недофинансировано. Поэтому я не думаю, что найдется хоть одна партия, которая захотела бы заменить все эти реформы на сомнительное сотрудничество с Партией реформ”, — сказал Карилайд.

Читайте также:

Политик добавил, что от смены правительства потеряют все политические партии и общество в целом. Единственным победителем может стать Партия реформ, которая не может смириться с ролью оппозиционной партии и разобраться с напряжением внутри самой партии. ”В Доме Стенбока последние годы, наконец-то, наблюдается нормалью и здоровая атмосфера, где партнеры относятся друг к другу уважительно, все имеют право голоса, равнозначные голоса и одинаковое количеством министров. Трудно поверить, что кто-то хотел бы вернуться под диктатуру Партии реформ”, — заметил Карилайд.

”Коалиционные партнеры, а также высокопоставленные государственные чиновники, такие как государственный контролер Алар Карис, признают успешное руководство премьер-министра Юри Ратаса и работу правительства в целом”, — добавил Карилайд.

ТОП

По словам Карилайда, единственное партия, которая бы могла согласиться на сотрудничество с реформистами, является Консервативная народная партия и именно их альянс приходит на ум, когда кто-то спекулирует на тему смены правительства. ”Политики EKRE последнее время выступают в Рийгикогу как приспешники Партии реформ, поэтому их союз кажется вполне вероятным, несмотря на значительные различия между партия относительно Европейского Союза или закона о партнерстве. К сожалению, от такого союза ни один избиратель не выиграет, не говоря уже об обществе в целом”, — подчеркнул Карилайд.

Напомним, что вчера в Eesti Päevaleht и Delfi была опубликована статья, основанная на слухах о смене правительства осенью этого года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Эстонии отмывали миллиарды евро из России: схемы, причины, нюансы

25.05.2018
В ежегоднике Бюро данных об отмывании денег значится, что поток грязных денег, проходивших через Эстонию начиная с 2011 года, больше, нежели предполагалось. Схем — несколько; также выяснилось, что Эстонию использовали в рамках одной из схем для отмывания аж 7,3 миллиардов евро, поступивших из России, пишет Ärileht.
Подробнее



Улыбайтесь, вас не снимает скрытая камера. Что нужно знать о GDPR — новых правилах защиты данных

25.05.2018
25 мая в Европейском Союзе в силу вступает GDPR — Всеобщее регулирование по защите данных. Что теперь будет с фотографиями в общественных местах? С рекламными рассылками? Видеонаблюдением? Кредитными рейтингами? Латвийский Delfi коротко рассказывает о том, что GDPR значит для обычного человека.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Скандал при госзакупках для театра: как и почему победила работа ”своего человека”, и что будет дальше

25.05.2018
20 марта в фойе Таллиннского Городского театра в торжественной обстановке были объявлены результаты архитектурного конкурса на строительство нового здания театра и внутреннего двора. Столичный Департамент городского имущества объявил о международном конкурсе идей в декабре прошлого года, для этого была создана комиссия по госзаказу и жюри, оценивавшее наброски, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
111,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Каково будущее Ласнамяэ и других спальных районов?

25.05.2018
Каково будущее Ласнамяэ? Какие проблемы есть у Ласнамяэ и схожих районов панельных домов со свободной планировкой и что можно изменить к лучшему? Ежегодная весенняя выставка отделения архитектуры и городского планирования EKA в этот раз носит название ”Ласнамяэ. Незавершенный город”.
Подробнее

Эксперт — эстоноземельцам: как не подвергнуться кибератаке в собственном доме

25.05.2018
Сегодня тема кибербезопасности актуальнее, чем когда-либо прежде, и, в связи с этим появляется много хороших советов, как эффективно защитить свой компьютер, телефон или обеспечить безопасность пользователей в различных средах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ