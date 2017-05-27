Карилайд: реформисты уже проиграли в Таллинне, утвердив кандидатуру Михала

Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд отметил, что ожидаемое утверждение кандидатуры Кристена Михала на пост мэра Таллинна ясно дает понять, что Ханно Певкур лишь формальный председатель Партии реформ, который не будет проводить кардинальных изменений в партии, передает центристская пресс-служба.

Карилайд отметил, что выборы нового председателя Партии реформ давали надежду на то, что новый руководитель хотя бы попытается что-то изменить в партии, окончательно поставив точку, избавившись от проблем прошлого. Но назначение Кристена Михала кандидатом на пост столичного градоначальника разрушили любые надежды на какие-либоизменения.

”С момента скандала со скрытым финансированием партии минуло уже пять лет и теперь Партия реформ, думая, что у людей короткая память, назначает кандидатом на пост столичного мэра одного из главных фигурантов этого скандала, который намерен бороться с коррупцией в городской мэрии. Хорошая попытка, реформисты, но нет!” — описал Карилайд всю абсурдность сложившейся ситуации.

Зампредседателя партии отметил также, что выдвижение кандидатуры Михала было связано не с тем, что это продуманная тактика, а с желанием реформистов снизить градус недовольства внутри партии.

”Ханно Певкур, как имногие другие реформисты прекрасно понимают, что Михал — не лучший кандидат на пост мэра, но на внутрипартийных выборах вызов был принят и новый лидер дал свое обещание и теперь Певкур, как джентльмен, должен его выполнить, вне зависимости от того, чем это обернется для них на местных выборах в октябре.” — добавил он.

По словам политика, своим выбором Партия реформ дала своим избирателям четкий сигнал, что у них нет ни единого шанса, чтобы отнять у центристов власть в Таллинне.

”Кандидат на пост мэра Каллас — заставил бы о себе говорить, если бы это был Певкур — он, безусловно, был бы сильным соперником и был бы воспринят всерьез, но реформисты решили иначе и таким образом, уже заранее приняли сторону проигравших, потому что во главе с Михалом — это прямое попадание в аутсайдеры.” — признал Карилайд.