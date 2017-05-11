Карилайд: реформисты и консерваторы готовятся к референдуму по выходу из ЕС?

По словам зампредседателя Центристской партии Яануса Карилайда, последнее время реформисты все чаще обращают свое внимание на консерваторов, следуя вразрез своим ранним принципам. Такое поведение лишь доказывает, как отчаянно Партия реформ хочет вернуть себе власть, используя при этом весьма противоречивые методы.

Карилайд отметил, что в последнее время на политическом небосклоне можно наблюдать весьма интересное явление, а именно, как реформисты заигрывают с EKRE, разделяя не только совместную работу в оппозиции, но и риторику консерваторов.

”Если раньше хоть во сне, хоть наяву было сразу понято, кому принадлежит очередное резкое высказывание, то теперь сделать это сложнее, потому что риторика обеих партий стала чересчур похожей. Это доказывает, что для Партии реформ жажда власти сильнее, чем собственные принципы”, — сказал Карилайд.

Политик добавил, что на уровне правительства такой союз из реформистов и консерваторов определенно принесет, что называется, хлеба и зрелищ, но если говорить серьезно, то для государства это будет означать шаг назад в развитии.

”EKRE хочет провести референдум по выходу из ЕС, они хотят отказаться от э-выборов, ничего не хотят слышать о беженцах, и их рейтинг вырос за счет выступлений на Таллиннском телевидении. При этом реформисты, по крайней мере, в этих вопросах придерживаются другой позиции”, — отметил Карилайд.

Зампредседатель Центристской партии считает, что если Кристен Михал, как вероятный кандидат на пост мэра Таллинна от реформистов, всерьез готов к сотрудничеству с консерваторами, то действующему председателю Партии реформ Ханно Певкуру и экс-премьер-министру Таави Рыйвасу было бы честнее признаться, что такой либерально-консервативный союз действительно возможен.

”Консерваторы могли бы тоже сказать своим избирателям, что они готовы стать младшим братом в союзе с реформистами. Зная, как реформисты обходятся со своими партнерами, можно предположить, что такое сотрудничество для консерваторов обернется крахом”, — сказал Карилайд.