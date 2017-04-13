Карилайд: реформисты годами перекладывали лесное хозяйство на плечи промышленников

Сегодня в парламенте как вопрос государственной важности рассматривался вопрос лесного хозяйства в рамках Закона о лесе. По оценке члена фракции Центристской партии Яануса Карилайда, эстонский лес не должен становиться мишенью для получения легких денег. Лес — это наше богатство, и ценность этого ресурса сложно переоценить

По словам политика, природа всегда была важной составляющей жизни эстонцев, даже тот факт, что все мы любим ходить в лес за грибами и ягодами или просто прогуляться в тиши деревьев, доказывает нашу любовь лесу. Такой традиции нет ни в Западной Европе, ни где-либо еще. ”Можно насчитать свыше 50 книг на эстонском языке, где фигурирует слово лес, мы обожаем наблюдать за дикими животными с помощью веб-камер в лесу, это и многое другое и есть та самая ценность, которую нужно сохранить. Учитывая все это, абсолютно понятно недовольство людей любым желанием что-то изменить в этой сфере.” — сказал Карилайд. Сегодняшняя политика в сфере лесного хозяйства больше рассчитана на промышленников, и причину такого положения дел стоит искать в политике Партии реформ, которая правила государством на протяжении последних 15 лет.

Карилайд добавил также, что для жителей нашей страны лес никогда не превратится и не будет ассоциироваться только лишь с деньгами и возможностью легкого заработка. Поэтому было бы логичнее внести в Закон об охране природы пункты, которые бы приравняли охраняемые леса к заповедникам. Для того, чтобы заниматься лесным хозяйством, не нужно составлять отдельные программы, нужно всего лишь составить соответствующие природоохранным зонам инструкции. ”Общественный и экономический интересы должны быть в равной пропорции. Разумеется, лес может быть одним из источников дохода, но это должно четко регулироваться и ни в коем случае не должно негативно сказаться на многообразии наших лесов.” — сказал Карилайд.

Депутат отметил также, что так как закон не рассматривает лес как государственную собственность, то нельзя идти в обход Закона о сберегающем развитии, который способен внести ясность в политику в сфере леса. ”Если мы говорим о лесе, то здесь должны действовать четкие правила — ведение лесного хозяйства должно быть бережливым. И это то место, где обсуждение лишь приветствуется. Экологическое разнообразие сегодня вымирает. Конечно, легко посчитать деньги, полученные от вырубки леса, но очень сложно оценить те эмоции и то душевное равновесие, которые нам дарит лес.” — сказал Карилайд