Карилайд — реформистам: прежде чем давать советы, наведите порядок у себя в партии

Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд ответил председателю Партии реформ Ханно Певкуру, который призвал правительство Центристской партии уйти в отставку.

Карилайд отметил, что центристы, в отличие от реформистов, не игнорируют проблемы и не боятся ответственности. политик посоветовал Партии реформ навести порядок у себя в партии, вместо того, чтобы раздавать советы, значится в пресс-релизе Центристской партии.

Карилайд признал, что сейчас Центристская партия, к сожалению, переживает не лучшие времена, учитывая посыпавшиеся как из рога изобилия испытания на прочность. По его словам, партия быстро реагирует на проблемы и занимается их решением. ”Все прекрасно видят, что партия делает шаги в сторону изменений и решает проблемы по мере их возникновения. Михаил Корб взял на себя ответственность и добровольно сложил с себя полномочия министра, что же касается Арво Сарапуу, то партия ясно дала понять общественности о своем решении”, — отметил Карилайд.

Политик отметил, что Партия реформ пытается выжать максимум пользы от нынешней ситуации и заработать политические баллы, но им это вряд ли удастся, учитывая их собственное поведение и нежелание учиться на собственных ошибках.

”На пост мэра Таллинна от реформистов баллотируется политик Кристен Михал, который был замешан в скандале со скрытым финансированием партии и который, будучи на тот момент министром, не спешил покидать свой пост. Партия реформ связана с крупнейшим в истории Эстонии коррупционным скандалом в Таллиннском порту, суд по делу об Autorollo до сих пор продолжается. Добавим сюда сомнительные сделки с торговым центром Arsenal, к которому приложил свои руки экс-премьер Таави Рыйвас. По всем этим вопросам нынешний лидер реформистов Ханно Певкур не сделал ни одного заявления, не призвал никого к ответу и ответственности. Зато теперь он учит нас, как поступить в этой ситуации. Это ли не смешно?” — задался вопрос Яанус Карилайд.

Зампредседателя партии добавил также, что как лидер центристов Юри Ратас, так и руководство партии в целом дали ясно понять, что Центристская партия должна стать той политической силой, которая будет работать во имя развития Эстонии и улучшении качества жизни населения. ”Мы не собираемся никого покрывать, но и выжимать последние соки не будем. Но это значит, что если нам предстоит действовать жестче внутри партии, то мы так и поступим”, — сказал Карилайд.