По словам зампредседателя Центристской партии Яануса Карилайда, вышедшая в газете Äripäev статья приоткрывает завесу тайны не только на бизнес Райна Розиманнуса, но и на проведение крупной сделки с государственной недвижимостью в целом, что может оказаться коррупцией.

Газета Äripäev опубликовало статью, в которой говорится о том, что у члена Партии реформ Райна Розиманнуса имеются бизнес-интересы, связанные с торговым центром Arsenal, здание которого ранее принадлежало государству.

”Политикам не запрещено заниматься бизнесом, но если для этого используются высокопоставленные друзья и государственное имущество, то это, мягко говоря, вызывает вопросы”, — отметил Карилайд. Комплекс зданий, принадлежащий АО Riigi Kinnisvara, выставили на продажу в 2012 году, срок подачи предложений был ограничен тремя неделями. В то время, председателем правления Riigi Kinnisvara был однопартиец Райна Розиманнуса, экс-премьер Таави Рыйвас.

По словам Карилайда, объяснения Розиманнуса — якобы он скрывал свою долю в предприятии из-за Эдгара Сависаара — ни что иное, как разыгрывание уже всем известной карты.

”В политическом смысле, упоминание Сависаара является логичным, но если взять во внимание все факты, то это все выглядит как поиски ”виновного” во всех смертных грехах”.

Депутат Рийгикогу отметил, что нужно всерьез подумать над обращением в правоохранительные органы, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

”Опубликованные в газете утверждения вызывают множество вопросов и в них следует разобраться. Определенно, мы попросим министра госуправления Михаила Корба провести внутреннюю проверку в Riigi Kinnisvara. Произошедшее в очередной раз показывает, как члены Партии реформ использовали государственные предприятия как в личных, так и партийных интересах”, — сказал Карилайд, припомнив также случай в Tallinna Sadam.