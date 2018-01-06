Карилайд: Партия реформ ведет себя как загнанный в угол зверь

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд считает, что Партия реформ должна объявить публичный конкурс, чтобы вотум недоверия Кадри Симсон приобрел хоть какой-то смысл. По его словам, сейчас действия реформистов больше смахивают на спасательную операцию для самих себя.

Карилайд отметил, что Партия реформ уже несколько месяцев ищет причины для того, чтобы выразить вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. Но очевидно, что таких причин найти им не удалось и все их сегодняшние действия притянуты за уши и нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от последних событий в стане реформистов. ”Сначала с их подачи был спровоцирован скандал, связанный со свиноводами, потом бесплатный общественный транспорт. Что дальше? Конечно, бумага все стерпит, но должен же быть предел”, — сказал Карилайд, отметив также, что реформисты оказались настолько загнаны в угол, что уже даже не скрывают подтасовки фактов и своего неделания проверять даже элементарные факты.

Депутат парламента удивляется, что за 17 лет нахождения у власти реформисты так и не прояснили для себя как работает система дотаций или субсидирования регионального общественного транспорта. ”Заявления реформистов Лиги и Ланга о том, что бесплатный общественный транспорт принесет пользу и баснословную выгоду одной автобусной компании, абсолютная ложь и клевета и за такие утверждение следует подать на них в суд. Это мое личное мнение. Автобусные компании участвуют в государственных закупках и получают ровно столько, сколько они предложили, будь то в автобусе два или двадцать человек”, — отметил Карилайд. Он добавил, что ни одна фирма, предлагающая услуги общественного транспорта, не получит какой-либо выгоды или дополнительных доходов. Единственные, кто выиграет от внедрения системы бесплатного общественного транспорта в регионах, будут местные жители, которым не придется тратить деньги на покупку билетов, чтобы добраться до работы или магазина.

Заместитель председателя Центристской партии предположил, что недавние скандалы и проблемы в Партии реформ привели лишь к тому, что реформисты стали вести себя как загнанное в угол животное. ”Я бы рекомендовал реформистам посидеть и подумать над тем, есть ли у них истинная причина объявлять Кадри Симсон вотум недоверия. Если же у вас нет идей, а судя по последним заявлениям и действиям видно, что в Партии реформ явный кризис идей, стоит подумать, а не объявить ли общественный конкурс на эту тему. Только так вся эта затея, возможно, обретет хоть какой-то смысл”, — сказал Карилайд.

Напомним, что накануне реформист Юрген Лиги заявил, что вотум недоверия Кадри Симсон пришлось отодвинуть на более поздний срок, так как реформистам еще придется обсудить между собой и найти причину для вотума недоверия министру экономики и инфраструктуры.