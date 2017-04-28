Карилайд — об оскорблениях со стороны Лиги: Тоом извинилась, а Лиги?

Комментируя высказывания Юргена Лиги, позволившего себе публично оскорбить коллегу, зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд отметил, что аргументированная критика — часть политической культуры, но переход на личности — это уже перебор.

Карилайд отметил, что Юрген Лиги и раньше был замечен в нелицеприятных отзывах о своих коллегах, но всему есть предел.

"Политик, в руках которого было четыре министерских портфеля, и который позволяет себе так оскорбительно высказываться о министре, это не делает ему чести. Более того, это оставляет негативный отпечаток на парламенте и всей эстонской политике, так как показывает, что ни о какой культуре речи здесь нельзя говорить", — сказал Карилайд.

Политик отметил, что к счастью, наблюдать за эстонскими политиками, как правило, скучно, потому что мы не устраиваем драк и шоу.

"Так и должно оставаться. Поверьте, учитывая, что 101 парламентарий придерживается разного мнения, то мы могли бы оскорблять друг друга постоянно, переходя на личности, но вместо это большинство политиков придерживаются рамок приличия. И это не зависит от того, проходит дискуссия в парламенте или Фэйсбуке." — сказал Карилайд.

По оценке центриста, члены Партии реформ, а также председатель партии Ханно Певкур, должны призвать своего однопартийца к порядку и осудить его высказывания.

"Когда депутат Европарламента не лестно отозвалась о министре иностранных дел, Центристская партия призвала депутата к ответу, после чего Тоом извинилась перед министром. Готова ли Партия реформ поступить также? — поинтересовался он.