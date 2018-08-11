Карилайд: надо потребовать с Danske Pank миллионы евро за удар по имиджу Эстонии

Карилайд считает, что в ситуации, когда через Эстонию отмыли более 7 миллиардов евро и следствие ведут как эстонская, так и датская прокуратуры, этой проблемой следует активно заниматься минфину и фининспекции, чтобы доход, полученный преступным путем, конфисковали и направили в госказну.

”С учетом объема отмытых денег и причиненного имиджу ущерба минфину надо как можно скорее выработать программу: каким именно образом и в каком масштабе Danske Pank будет возмешать причиненный государству ущерб в случае, если обвинения бедет доказаны”, — сказал Карилайд.

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