Карилайд: мы пришли к выводу, что использование глушителей для охоты обосновано

Сегодня на заседании правовая комиссия Рийгикогу рассмотрела представленные к Закону об оружии поправки и единогласно решила направить законопроект на второе чтение. Комиссия поддержала использование глушителей для охоты. Не удалось достичь согласия по лазерным прицелам и газовому оружию.

”Мы рассмотрели аргументы в пользу разрешения использования глушителей для охоты и пришли к выводу, что они обоснованы”, — сказал председатель комиссии Яанус Карилайд. Он пояснил, что охотники хотели бы использовать глушители при охоте на дичь вблизи городов, чтобы снизить уровень шума и, таким образом, доставлять меньше беспокойств людям. Это также поможет в случаях, когда необходимо отстрелить сразу несколько животных.

Представители охотников на заседании отметили, что, например, для предотвращения распространения чумы свиней охота ведется на стадо. Без использования глушителя можно отстрелить одно животное, после чего остальное стадо разбегается, в то время как с использованием глушителя можно было бы отстрелить больше животных.

Согласно действующему законодательству, глушители можно использовать для уменьшения уровня шума лишь в спортивной стрельбе при тренировке в тире.

Комиссия также поддержала поправку, согласно которой на каждое оружие самозащиты в дальнейшем можно будет хранить 200 патронов. Согласно действующему закону, на каждое оружие можно было иметь до 100 патронов. Охотники по-прежнему могут иметь до 300 патронов. Спортсмены, занимающиеся спортивной стрельбой, могут иметь до 500 патронов для использования в тире. Комиссия поддержала повышение разрешенного числа капсюлей до 5000 штук.

Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон об оружии и, в связи с этим, в другие законы (494 SE) касается, прежде всего, производства по различным разрешениям и регулирования непригодного для стрельбы оружия.

В выдаче разрешения на владение оружием можно отказать лицам, которые неоднократно наказывались за совершение проступков. В выдаче разрешения на владение оружием можно отказать в случае, если есть подозрение, что владелец оружия может представлять опасность для безопасности государства. В этом случае уже выданное разрешение можно признать недействительным. В случае, если огнестрельное оружие приобретено для обеспечения безопасности, владельцы оружия после истечения срока разрешения на владение оружием должны заново пройти тест на обращение с огнестрельным оружием.

Правовая комиссия приняла решение направить законопроект на второе чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 8 февраля, с предложением завершить второе чтение. Комиссия единогласно поддержала предложение.