Карилайд: лозунг ”евро цены не поднимает” оправдался в случае с Arsenal

По словам зампредседателя Центристской партии Яануса Карилайда, несмотря на то, что сделка с Arsenal была корректной с юридической точки зрения, ошибки при вынесении решений все же были сделаны.

Карилайд отметил, что сравнивая цену сделки 2007 и 2012 года можно сказать, что, в лучшем случае, происходящее вокруг Arsenal может указывать на то, что у реформистов наблюдаются серьезные трудности с принятием решений и отсутствием видения будущего. В худшем случае, это была коррупционная сделка. ”Может показаться, что сделка с Arsenal — это единственный случай, когда переход на евро, действительно, не сказался на росте цен. Даже наоборот, евро в разы снизил цену на эту сделку”, — сказал Карилайд.

Газета Eesti Päevaleht опубликовала материл о том, что в 2007 году дочернее предприятие концерна Tallink — Infortar — участвовало в аукционе и предлагало выкупить центр Arsenal за 64 и позже за 84 миллиона евро. Но в обоих случаях предложение о купле-продаже было аннулировано. В 2012 году был организован еще один конкурс, который длился 3 недели и в результате которого недвижимость была продана за 1,52 миллиона евро. На этот раз среди бизнесменов находился и известный реформист Райн Розиманнус. ”За пять лет объект недвижимости подешевел более чем в 3,5 раза и это в период, когда кризис остался далеко позади и инвесторы были готовы вкладывать средства. Но вместо того, чтобы заработать на сделке как можно больше средств, начальная цена была снижена на 3,2 миллиона евро”, — добавил Карилайд.

По оценке политика, учитывая все факты вокруг торгового центра Arsenal, особенно приветствуются как решение министра государственного управления инициировать внутреннюю проверку в Riigi Kinnisvara, так и активные действия комиссии по борьбе с коррупцией. ”Я очень надеюсь, что в конце концов общественности станет известна истинная причина происходящего вокруг центра Arsenal. Но в любом случае, чувства справедливости и доверия ко временам правления реформистов это точно не добавило”, — отметил Карилайд. Политик добавил также, что нынешнее руководство Партии реформ во главе с Ханно Певкуром должно озвучить свою принципиальную позицию по этому вопросу.